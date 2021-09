Follia di Santori | vuole una nuova tassa sulle auto

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Follia Santori

il Giornale

ha sollevato un tema di grande importanza: progettare la città vivibile del futuro, tenendo però in considerazione che alla fine " qualcuno bisognerà scontentare, qualcuno dovrà rinunciare a ......vago e fumoso di trasformare i palazzi del Campidoglio in un grande museo della 'romanità' è. Interviene nel dibattito anche Flaminia Gennari, la direttrice di Palazzo Barberini: ' È ...Il leader delle sardine, ora candidato nel Pd, vuole sfoderare un'altra tassa: "Qualcuno bisognerà scontentare, qualcuno dovrà rinunciare a qualcosa in favore della collettività" ...Il leader delle sardine, ora candidato nel Pd, vuole sfoderare un'altra tassa: "Qualcuno bisognerà scontentare, qualcuno dovrà rinunciare a qualcosa in favore della collettività" ...