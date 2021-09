Le discoteche verso la riapertura in autunno con la mascherina | Costa | «Più posti anche al cinema»

(Di martedì 21 settembre 2021) «Il 30 settembre ci sarà una valutazione per ladelle», a farlo sapere è il sottosegretario alla Salute Andrea, riferendo di un prossimo confronto di governo su uno dei settori più penalizzati in assoluto degli ultimi mesi. La valutazione si concentreràsul possibile ampliamento delle capienze pere teatri: attualmente al 50%, il governo sta pensando di allargare all’80%, con l’obiettivo per le settimane successive di arrivare a quota 100%. Se allargare la capienza die teatri, dove ora è possibile accedere al 50% con obbligo di Green pass, fa felici i gestori, la prospettiva sulleè una vera e propria luce in fondo al tunnel che i proprietari aspettano di vedere da quasi due anni. Nello specifico sono ...

16.00 Costa: "teatri e cinema all'80%" Il 30 settembre ci sarà una valutazione per procedere a un ampiamento ... "Nella valutazione a fine mese potranno essere incluse anche lecui ...... quando i locali notturni avevano potuto riprendere l'attività ma con il divieto di utilizzo delle piste da ballo , per i gestori dellenon c'è stato più margine di ripresa. Lo scorso ...Condizioni anche per ampiamento capienza teatri e cinema. Le parole del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa Per il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, "il governo ha preso un impegno prec ...Per cinema e teatri si va verso un aumento della capienza, mentre per le discoteche si valuta la riapertura. E’ quanto annuncia il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. Il 30 settembre il governo ...