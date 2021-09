Il kolossal di Villeneuve Dune conquista il box office con 287mila presenze in sala

(Di lunedì 20 settembre 2021)fa bingo al boxitaliano. È bastato un weekend e l’attesodiretto da Denis(qui la recensione dopo l’anteprima mondiale al Festival di Venezia) ha incassato due milioni 136mila e rotti euro conin. Per fare un confronto normale dobbiamo scalare con i dati al 23 settembre 2019, penultimo weekend del mese, dove troviamo nientemeno che C’era una volta ad Hollywood di Tarantino con praticamente lo stesso incasso, due milioni e 154mila euro. L’anno scorso invece, ancora senza certezze future per una riapertura duratura delle sale, e senza il recente GreenPass, era Tenet di Nolan a svettare nel penultimo fine settimana di settembre con poco più di 500mila euro d’incassi in tre giorni. Insomma, i numeri sembrano sorridere ...

Screenweek : #BoxOffice Italia: #Dune il kolossal fantascientifico diretto da Denis Villeneuve, si aggiudica il weekend e raggiu… - UniMoviesBlog : #Dune Recensione del film sci-fi diretto da #DenisVilleneuve - MarmoreRiccardo : Dune è una grandissima esperienza cinematografica. Poco importa che il film non sia perfetto e presenti forse il Vi… - RBcasting : “Dune”, il kolossal sci-fi diretto da Denis Villeneuve, presentato in anteprima mondiale a #Venezia78, ha incassato… - sole24ore : #Dune, l’ambizioso kolossal di Denis #Villeneuve, è il protagonista del weekend: -

Con la cifra monstre di 2.136.048 euro , è Dune ad aggiudicarsi il primo posto nel weekend del box office italiano. Per il kolossal diretto da Denis Villeneuve si tratta del miglior esordio dell'anno nonché il migliore, per un film internazionale, da marzo 2020. È stato il suo libro preferito fin da ragazzo e ora, grazie alla visionarietà di Denis Villeneuve, ne ha finalmente creato l'universo sonoro. Con un approccio viscerale, quasi epifanico, fuori dalla s ...