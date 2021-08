Italia leggendaria! Oro nella staffetta 4x100 (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) - Italia leggendaria! Medaglia d'oro nella staffetta 4x100 grazie al quartetto Jacobs, Tortu, Patta e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 6 agosto 2021) TOKYO (Giappone) -Medaglia d'orograzie al quartetto Jacobs, Tortu, Patta e ...

Advertising

antoniodoblo : RT @CorSport: #Italia leggendaria! #Oro nella #staffetta 4x100 - CorSport : #Italia leggendaria! #Oro nella #staffetta 4x100 - finallybarbos : Seconda settimana leggendaria per l'Italia, di solito facevamo cagare. Mannaggia alle squadre e a quelli della sche… - gianlucastorani : Eguagliato il record di medaglie vinte dell'Italia in una olimpiade! Ancora un'altra e sarà un'edizione leggendaria… - angeloclerici48 : Un’Olimpiade che è già memorabile, che potrebbe diventare leggendaria per i colori azzurri. Con l’oro di Antonella… -