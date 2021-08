Attacco hacker Regione Lazio | sito prenotazione vaccino di nuovo attivo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo l’dei giorni scorsi alla, è diilper ladei vaccini. Lo comunica in una nota il presidente della, Nicola Zingaretti. “Dopo il lavoro di questi giorni, ora siamo in grado di presentare un primo cronoprogramma dei servizi che stiamo riattivando: è operativo da questo pomeriggio il sistema divaccinale, che si potrà raggiungere dal...

Attacco hacker

regione Lazio, Meloni: 'Zingaretti dia garanzie o si dimetta' 'Zingaretti la smetta di nascondersi e dica realmente come stanno le cose, dica cos'e' accaduto e spieghi perche' un data ...Dopo il massiccioal Centro elaborazione dati della Regione Lazio , gli investigatori sono a caccia degli indirizzi Ip (l'internet Protocol address) da cui è partito il raid. Con la ...Dopo l’attacco hacker dei giorni scorsi alla Regione Lazio, è di nuovo attivo il sito per la prenotazione dei vaccini. Lo comunica in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.Si è attivato il conto alla rovescia del malware che ha colpito il database della Regione Lazio cifrando milioni di dati, non solo sanitari. L’attacco hacker potrebbe avere come obiettivo una richiest ...