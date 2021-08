Non ce l'ha fatta Angelo, il cane simbolo del disastro degli incendi in Sardegna (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI "Non soffre piu'". Sono bastate queste poche parole, postate nella notte dalla Clinica Duemari di Oristano, e oltre 40 mila persone hanno capito: sopravvissuto all'incendio che ha devastato l'Oristanese a fine luglio, il cane Angelo non ce l'ha fatta. La foto che lo mostrava gravemente ustionato, dopo che il volontario da cui ha preso il nome l'aveva salvato, ha atto il giro del web, diventando il simbolo delle sofferenze patite dagli animali nell'implacabile rogo. Quattro ore prima della comunicazione del decesso, i veterinari della clinica dove Angelo era stato portato avevano ... Leggi su agi (Di mercoledì 4 agosto 2021) AGI "Non soffre piu'". Sono bastate queste poche parole, postate nella notte dalla Clinica Duemari di Oristano, e oltre 40 mila persone hanno capito: sopravvissuto all'o che ha devastato l'Oristanese a fine luglio, ilnon ce l'ha. La foto che lo mostrava gravemente ustionato, dopo che il volontario da cui ha preso il nome l'aveva salvato, ha atto il giro del web, diventando ildelle sofferenze patite dagli animali nell'implacabile rogo. Quattro ore prima della comunicazione del decesso, i veterinari della clinica doveera stato portato avevano ...

