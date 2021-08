L' Oms | ' Non interrompere l' allattamento al seno durante il Covid o dopo i vaccini'

(Di mercoledì 4 agosto 2021) Una indicazione importante: l'alha molti vantaggi per la madre e il bambino e non deve essere interrottol'infezione da- 19 néla vaccinazione della madre. E' ...

L'inoltreraccomanda di interrompere l'allattamento al seno a causa della vaccinazione, poiché esso rappresenta uno dei modi più efficaci per garantire la salute e la sopravvivenza del ...Anche se il 60% degli europei è stato vaccinato l'avverte che la fine della pandemiaè ancora all'orizzonte e che tutti i governi devono tenere alta la guardia, I contagi da Covid - 19 hanno superato i 60 milioni solo nella regione europea, ...Le madri che allattano al seno che hanno ricevuto il vaccino Covid-19, sottolinea l'Oms, hanno anticorpi nel loro latte, che potrebbero persino aiutare a proteggere i loro bambini dall'infezione.i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore in Ticino, dove 10 pazienti sono ancora ricoverati in ospedale (+ rispetto alla vigilia e di questi 3 in terapia intensiva) a causa del Covid-19.