Nizza-Milan, Maignan annuncia: “Sono pronto per giocare” (Di venerdì 30 luglio 2021) Mike Maignan, portiere rossonero, ha parlato dell'amichevole tra Nizza e il Milan che si disputerà domani sera Leggi su pianetamilan (Di venerdì 30 luglio 2021) Mike, portiere rossonero, ha parlato dell'amichevole trae ilche si disputerà domani sera

Advertising

AntoVitiello : Le amichevoli estive del #Milan ?? 24 luglio 17.00: Milan-Modena a Milanello ?? 31 luglio 20.30: Nizza-Milan a Nizz… - infoitsport : Milan, Maignan: 'Dopo una settimana intensa sono pronto per Nizza' - infoitsport : Nizza-Milan, Maignan annuncia: “Sono pronto per giocare” - FCalcistiche : RT @MilanNewsit: Domani Nizza-Milan. Maignan: 'Sono pronto per la partita' - sportli26181512 : Milan, parla Maignan: 'Adesso tocca a me': Il portiere: 'Ho lavorato molto e ora sono pronto per il Nizza'… -