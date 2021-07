La «bolla» olimpica fa acqua Esteso lo stato d’emergenza (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Giappone impegnato alle Olimpiadi sta attraversando un periodo d’oro, al momento in cui scriviamo, il medagliere del paese asiatico conta 16 ori, 4 argenti e 7 bronzi. Un successo inaspettato che oltre alla valanga di medaglie nel judo, ha portato vittorie o piazzamenti anche nel nuoto e, più inaspettatamente, in alcuni sport meno popolari come il surfing lo skateboard. LE BELLE STORIE SPORTIVE PERÒ, negli ultimi giorni sono state accompagnate da quello che si temeva accadesse prima dell’inizio dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 luglio 2021) Il Giappone impegnato alle Olimpiadi sta attraversando un periodo d’oro, al momento in cui scriviamo, il medagliere del paese asiatico conta 16 ori, 4 argenti e 7 bronzi. Un successo inaspettato che oltre alla valanga di medaglie nel judo, ha portato vittorie o piazzamenti anche nel nuoto e, più inaspettatamente, in alcuni sport meno popolari come il surfing lo skateboard. LE BELLE STORIE SPORTIVE PERÒ, negli ultimi giorni sono state accompagnate da quello che si temeva accadesse prima dell’inizio dei … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Alecappelli93 : Quindi Nole perde in semi e non vince il Golden Slam. Si avvicina a US Open con qualche set in più nelle gambe e un… - Nicola89144151 : @AntoDamiano1996 Oggi interromperò la mia bolla olimpica solo per la seconda sessione di libere, così come per qual… - RenatoVianello : @Teresat73540673 @ReginaNeraNera Però la triplice commentatrice di RAI 2, solitamente elargiva di inviti alla vacci… - macondo83 : RT @stefanorizzato: Indubbiamente la bolla olimpica di #Tokyo2020 tiene. Intorno, la città registra i dati peggiori di sempre. Dovevamo ess… - infoitinterno : Tokyo, superati per la prima volta da gennaio i 3 mila casi giornalieri. Ma nella bolla olimpica il tasso di positi… -

Ultime Notizie dalla rete : bolla olimpica Tokyo2020, contagi nella 'bolla' olimpica: oggi 27 Col dato odierno, i contagi all'interno della 'bolla' olimpica hanno raggiunto quota 225 dal primo luglio. La gran parte dei contagiati sono volontari, operatori dell'organizzazione e contractor. Sui ...

Tokyo 2020. Biles e gli altri campioni friabili: sono i Giochi con i demoni in testa "Il Covid e lo slittamento hanno stravolto la preparazione, nella "bolla" olimpica non sono ammessi i familiari e altre persone di fiducia che in genere aiutano a gestire le emergenze. Anche i ...

Tokyo2020, contagi nella "bolla" olimpica: oggi 27 Agenzia askanews La «bolla» olimpica fa acqua Esteso lo stato d’emergenza Il Giappone impegnato alle Olimpiadi sta attraversando un periodo d’oro, al momento in cui scriviamo, il medagliere del paese asiatico conta 16 ori, 4 argenti e 7 bronzi. Un successo inaspettato che o ...

Tokyo, ancora proteste contro le Olimpiadi Di fatto i Giochi si tengono in una ‘bolla’, atleti e giornalisti non hanno contatti esterni e il pubblico non è ammesso alle competizioni Sono questi i due slogan del piccolo gruppo di manifestanti c ...

Col dato odierno, i contagi all'interno della 'hanno raggiunto quota 225 dal primo luglio. La gran parte dei contagiati sono volontari, operatori dell'organizzazione e contractor. Sui ..."Il Covid e lo slittamento hanno stravolto la preparazione, nella "non sono ammessi i familiari e altre persone di fiducia che in genere aiutano a gestire le emergenze. Anche i ...Il Giappone impegnato alle Olimpiadi sta attraversando un periodo d’oro, al momento in cui scriviamo, il medagliere del paese asiatico conta 16 ori, 4 argenti e 7 bronzi. Un successo inaspettato che o ...Di fatto i Giochi si tengono in una ‘bolla’, atleti e giornalisti non hanno contatti esterni e il pubblico non è ammesso alle competizioni Sono questi i due slogan del piccolo gruppo di manifestanti c ...