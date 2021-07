Nuoto: Margherita Panziera nella semifinale dei 200 dorso alle Olimpiadi di Tokyo con il 12° tempo (Di giovedì 29 luglio 2021) Margherita Panziera si qualifica per le semifinali dei 200 dorso alle Olimpiadi di Tokyo. La venticinquenne di Montebelluna stacca il pass per il penultimo atto per mezzo del suo 2’10?26 nuotato nella terza batteria, che le vale il 12° crono e, dunque, la certezza di tornare in acqua questa notte, poco dopo le 4:30 italiane, per tentare l’ingresso nella sua prima finale a cinque cerchi in carriera. Non parte fortissimo Panziera, ma non c’è di che preoccuparsi, non essendo questa una sua caratteristica. Già a metà dei secondi 50 metri ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)si qualifica per le semifinali dei 200di. La venticinquenne di Montebelluna stacca il pass per il penultimo atto per mezzo del suo 2’10?26 nuotatoterza batteria, che le vale il 12° crono e, dunque, la certezza di tornare in acqua questa notte, poco dopo le 4:30 italiane, per tentare l’ingressosua prima finale a cinque cerchi in carriera. Non parte fortissimo, ma non c’è di che preoccuparsi, non essendo questa una sua caratteristica. Già a metà dei secondi 50 metri ...

Advertising

Cucciolina96251 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Swimming #Nuoto 200 dorso femminili: Margherita #Panziera fa 2:10.26 in batteria e approda in semifinale ????… - OA_Sport : Nuoto: Margherita Panziera non ha troppi problemi nel qualificarsi nei 200 dorso - Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Swimming #Nuoto 200 dorso femminili: Margherita #Panziera fa 2:10.26 in batteria e approda in semifinale ????… - heavyrock70 : RT @vitasportivait: #Tokyo2020 | #Swimming Margherita #Panziera ???? supera le batterie nei 200 dorso nuotando in 2'10'26, 12° tempo comples… - SPalermo91 : RT @sportface2016: #Tokyo2020 #Swimming #Nuoto 200 dorso femminili: Margherita #Panziera fa 2:10.26 in batteria e approda in semifinale ????… -