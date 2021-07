La mamma non vaccinata dell'11enne morta di covid era attivista del metodo Stamina (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Non siamo no vax, non abbiamo fatto in tempo a vaccinarci”. La famiglia di Ariele, 11enne morta a Palermo per le complicanze dovute al covid, nonera vaccinata ed era risultata positiva. La piccola soffriva di una malattia metabolica rara e, secondo i medici, la variante Delta covid, che è fortemente contagiosa, sarebbe stata determinante nell’aggravare il quadro clinico della piccola che era già molto delicato. Per tentare di curare l’iperglicinemia non chetotica di Ariele, la famiglia si era in passato affidata al metodo Stamina di Davide Vannoni, non ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) “Non siamo no vax, non abbiamo fatto in tempo a vaccinarci”. La famiglia di Ariele,a Palermo per le complicanze dovute al, noneraed era risultata positiva. La piccola soffriva di una malattia metabolica rara e, secondo i medici, la variante Delta, che è fortemente contagiosa, sarebbe stata determinante nell’aggravare il quadro clinicoa piccola che era già molto delicato. Per tentare di curare l’iperglicinemia non chetotica di Ariele, la famiglia si era in passato affidata aldi Davide Vannoni, non ...

Advertising

mannocchia : ore 8.02 Pietro: mamma, tu mi hai creato ma chi decide le cose che mi piacciono e quelle che non mi piacciono? chi… - HuffPostItalia : La mamma di Ariele, morta di Covid a 11 anni: 'Non siamo no vax. Non abbiamo fatto in tempo a vaccinarci' - borghi_claudio : @EnricaCherubini @VgaMaths Adesso lo sa. Il bambino non vaccinato (il 95% dei dodicenni) non può entrare nel ristor… - giuspeXXX : @Rilievoaiace1 @Phastidio 'obiettore igienico' => non mi lavo, e vengo lo stesso in ufficio 'obiettore fiscale' =>… - Chicca_colors : Mamma quanto sono boni tutti e due ??lei che la mette come foto profilo ?? l' Amore che spero duri il più lungo possi… -