Federica Pellegrini e il commiato su Instagram | È stato un viaggio incredibile

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Dopo il settimo posto alla finale olimpica 200 m stile libero, la campionessa dice addio ai Giochi “Èun… Bellissimo e difficile. Sono fiera di me”. Queste le parole con cui, leggendaria nuotatrice italiana classe 1988, dà il suoai Giochi Olimpici. In un post pubblicato sul suo profilol'atleta ha ribadito la grande soddisfazione per un …

Una Fede per gli altri, adesso. Dopo il congedo dai suoi amatissimi 200 stile libero con un 1'55" dalla prima corsia,non disputerà i 100 stile libero oggi. Niente batteria individuale perché subito dopo è in programma l'eliminatoria della 4x200 che disputerà con Stefania Pirozzi, Anna Chiara ..."E' stato un bel viaggio, tanti anni di bracciate: me la sono goduta dall'inizio alla fine": settimo posto nei 200 stile libero e addio alle Olimpiadi per, protagonista della ...Federica Pellegrini esce di scena. Dopo 17 anni a grandi livelli, la ‘Divina‘ dice basta alle gare internazionali: lo fa con il settimo posto ...Cala il sipario sulla storia olimpica di Federica Pellegrini. Da Atene 2004 a Tokyo 2020 (21), diciassette anni tra la sua prima e ultima rassegna a cinque cerchi, contraddistinti da gioie, dolori, la ...