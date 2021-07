Brooke Taylor di In Treatment 4 e gli altri psicoterapeuti delle serie (Di martedì 27 luglio 2021) La quarta stagione di In Treatment è un reboot. Da oggi, 27 luglio, in prima assoluta su Sky e NOW, la versione americana della serie israeliana BeTipul, si era conclusa nel 2010 dopo tre intense stagioni di sedute di psicoterapia con il Dottor Paul Weston (l’attore irlandese Gabriel Byrne). In onda dal lunedì al venerdì sull’americana Hbo, ogni giorno della settimana lavorativa veniva dedicato a un paziente diverso: un soldato vittima di stress post-traumatico, un’atleta con tendenze suicide, un teenager omosessuale, coppie in crisi coniugale… Il venerdì, invece, spettava a Weston, a sua volta paziente della sua ex mentore. La quarta stagione, prodotta ... Leggi su wired (Di martedì 27 luglio 2021) La quarta stagione di Inè un reboot. Da oggi, 27 luglio, in prima assoluta su Sky e NOW, la versione americana dellaisraeliana BeTipul, si era conclusa nel 2010 dopo tre intense stagioni di sedute di psicoterapia con il Dottor Paul Weston (l’attore irlandese Gabriel Byrne). In onda dal lunedì al venerdì sull’americana Hbo, ogni giorno della settimana lavorativa veniva dedicato a un paziente diverso: un soldato vittima di stress post-traumatico, un’atleta con tendenze suicide, un teenager omosessuale, coppie in crisi coniugale… Il venerdì, invece, spettava a Weston, a sua volta paziente della sua ex mentore. La quarta stagione, prodotta ...

telesimo : Da oggi, #27luglio, su @SkyItalia e @NOWTV_It arriva la quarta stagione di #INTREATMENT. Nuovi episodi, nuovi tem… - statodelsud : In Treatment, nuova stagione: Uzo Uduba è la dottoressa Brooke Taylor - Pino__Merola : In Treatment, nuova stagione: Uzo Uduba è la dottoressa Brooke Taylor - Lunarossa99 : #twittamibeautiful dopo 30 anni di ?? con Taylor e le altre Ridge ha il coraggio di incolpare Brooke!! Mavaiamorireammazzatova. - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: In Treatment, nuova stagione: Uzo Uduba è la dottoressa Brooke Taylor -