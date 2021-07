Boom di prenotazioni per vaccinarsi. È l’effetto Green Pass. Solo nel Lazio 38mila richieste. Ma ora a scarseggiare sono le dosi (Di sabato 24 luglio 2021) La certificazione verde fa miracoli. O meglio: se volete consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, andare in palestra o al cinema sarà necessario il Green Pass. È quanto stabilito dal Governo ed annunciato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi (leggi l’articolo). Quindi gli italiani non hanno perso tempo. Tutti di corsa al telefono a prenotare la somministrazione spettante. “Oltre 38mila nuove prenotazioni per i vaccini, una spinta importante in una regione come il Lazio – dice l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – che ha superato le 6,5 milioni di dosi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 24 luglio 2021) La certificazione verde fa miracoli. O meglio: se volete consumare nei bar e nei ristoranti al chiuso, andare in palestra o al cinema sarà necessario il. È quanto stabilito dal Governo ed annunciato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi (leggi l’articolo). Quindi gli italiani non hanno perso tempo. Tutti di corsa al telefono a prenotare la somministrazione spettante. “Oltrenuoveper i vaccini, una spinta importante in una regione come il– dice l’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato – che ha superato le 6,5 milioni di...

