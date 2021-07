Innamorato pazzo: trama del film con Adriano Celentano ed Ornella Muti in onda giovedì 22 luglio su Rete 4 (Di giovedì 22 luglio 2021) La prima serata di Rete 4 per giovedì 22 luglio 2021 propone una commedia romantica storica del cinema italiano. Innamorato pazzo, per la regia di Castellano e Pipolo, viene trasmesso alle ore 21:30 circa sul quarto canale del telecomando. La trama, le curiosità ed il cast del film che vede come protagonisti Adriano Celentano ed Ornella Muti. Innamorato pazzo: il cast e le curiosità del film in onda martedì 6 luglio ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021) La prima serata di4 per222021 propone una commedia romantica storica del cinema italiano., per la regia di Castellano e Pipolo, viene trasmesso alle ore 21:30 circa sul quarto canale del telecomando. La, le curiosità ed il cast delche vede come protagonistied: il cast e le curiosità delinmartedì 6...

Advertising

vale_enne : Già sto pentendomi di seguire questa presa per il culo di prima puntata quando c’è Innamorato Pazzo su rete4 e sto… - Claudia_CIau : Innamorato pazzo su Rete 4 ?????????????????????? - gsp_1405 : Non posso non rivedere Innamorato Pazzo per la centesima volta - fifinhoso : @Claudia_CIau segnalo il film Innamorato pazzo ora su rete 4 ?? - LinkaTv : E' iniziato Innamorato pazzo su #retequattro Clicca qui per classifica tweet: -