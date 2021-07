Lavoro, Giovannini: massimo impegno con Inail per prevenire gli incidenti in attuazione del PNRR (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “La sicurezza delle infrastrutture va di pari passo con quella di chi lavora per la loro realizzazione e manutenzione. Per questo, appena insediatomi al Ministero, ho dato mandato ai Commissari scelti per l’accelerazione delle opere di aprire tavoli con i sindacati per definire specifiche misure di sicurezza per i cantieri operanti h24”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a margine della presentazione del Rapporto dell’Inail “che evidenzia ancora numeri inaccettabili di morti a causa del Lavoro e ancora troppe irregolarità da parte delle aziende”. “In avvio degli interventi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “La sicurezza delle infrastrutture va di pari passo con quella di chi lavora per la loro realizzazione e manutenzione. Per questo, appena insediatomi al Ministero, ho dato mandato ai Commissari scelti per l’accelerazione delle opere di aprire tavoli con i sindacati per definire specifiche misure di sicurezza per i cantieri operanti h24”. Così il Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico, a margine della presentazione del Rapporto dell’“che evidenzia ancora numeri inaccettabili di morti a causa dele ancora troppe irregolarità da parte delle aziende”. “In avvio degli interventi ...

