Barone risponde ad Antognoni | «La Fiorentina non lo ha buttato fuori | brutto l’attacco a Commisso»

(Di domenica 18 luglio 2021) Il direttore generale della, Joe, ha risposto dal ritiro di Moena all’intervista rilasciata da Giancarloalla Gazzetta dello Sport. “Dispiace leggere queste parole in giro, l’utilizzo di amicizie del passato. Abbiamo offerto un lavoro molto molto importante a Giancarlo, ci dispiace che non abbia accettato perché è un ruolo super importante, cioè quello di scoprire i talenti per ladel futuro.al proprietarionon è stato bello, perché Rocco ha fatto di tutto, non penso che si debba scusare o chiamare nessuno. Giancarlo ha il numero ...

Dopo il divorzio, e le parole dell'ex dirigente alla Gazzetta dello Sport, arriva la replica della società viola per bocca del direttore generale Joe. 'La squadra non ha bisogno di essere ...Joeha educatamente fatto finta di niente. Marotta, a mascelle serrate, con un bel sorriso ...a stuzzicare gli avversari e ha proseguito chiarendo che lui non cade nel tranello e non...Il d.g. dei viola: “Se davvero Antognoni vuole bene alla Fiorentina, poteva restare. Gli abbiamo offerto un ruolo importante e lui ha rifiutato. Pensiamo al campionato e non a mancare di rispetto al p ...Queste le parole di Barone riportate da Firenzeviola.it: '“Noi siamo tranquilli, siamo qui per lavorare per il campionato. Questa è la cosa più importante, non di mancare di rispetto a Rocco Commisso ...