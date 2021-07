Ucraina-Inghilterra oggi in tv: canale, orario e diretta streaming quarti di finale Euro 2020 (Di sabato 3 luglio 2021) La forza della tradizione contro la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Sarà tutto questo nel quarto di finale di Euro 2020 tra la favorita Inghilterra e la favola Ucraina. I ragazzi di Southgate sono reduci dal 2-0 alla Germania, gli uomini di Shevchenko sognano in grande dopo il ripescaggio e il successo sulla Svezia. All’Olimpico di Roma, gli inglesi proveranno a far rispettare il pronostico della vigilia: si parte alle 21.00 di sabato 3 luglio. Il match sarà visibile su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251), oltre che in streaming ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) La forza della tradizione contro la spensieratezza di chi non ha nulla da perdere. Sarà tutto questo nel quarto diditra la favoritae la favola. I ragazzi di Southgate sono reduci dal 2-0 alla Germania, gli uomini di Shevchenko sognano in grande dopo il ripescaggio e il successo sulla Svezia. All’Olimpico di Roma, gli inglesi proveranno a far rispettare il pronostico della vigilia: si parte alle 21.00 di sabato 3 luglio. Il match sarà visibile su Rai 1, Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport (251), oltre che in...

Advertising

fattoquotidiano : Inghilterra-Ucraina, a Roma accesso alle “fan zone” solo con attestato di fine quarantena - sportface2016 : #InghilterraUcraina a #Roma: la Federcalcio inglese vieta la vendita di biglietti per i residenti nel Regno Unito.… - sportface2016 : #UcrainaInghilterra, tutte le info per seguire il match di #Euro2020 - dalottismo : Non sono così convinto che per l’Inghilterra sia una passeggiata oggi. Infatti ho puntato 10k sul passaggio turno Ucraina - Silvestro52 : @ilpost Inghilterra Ucraina a Roma. E poi la #variantedelta epsilon theta sarà colpa dei non vaccinati. -