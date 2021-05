Decreto riaperture: dal coprifuoco alle feste, ecco tutte le novità (Di martedì 18 maggio 2021) Decreto riaperture: le date delle novità decise il 17 maggio, dai matrimoni ai centri commerciali, passando per il coprifuoco. Cambiano le prospettive per l’Italia. Il 17 maggio il governo si è riunito per analizzare l’andamento della pandemia Covid, oggi più incoraggiante rispetto a poche settimane fa. Filtra ottimismo, e finalmente il calendario delle riaperture lascia trapelare date precise su quando potremo ricominciare a vivere determinate attività. Tante le novità emerse, una delle più importanti è la modifica dei parametri di ingresso nelle zone colorate, che rendono più forte l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione e il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali. L’altra grande novità è però la stesura di un calendario più preciso ... Leggi su donnaglamour (Di martedì 18 maggio 2021): le date delledecise il 17 maggio, dai matrimoni ai centri commerciali, passando per il. Cambiano le prospettive per l’Italia. Il 17 maggio il governo si è riunito per analizzare l’andamento della pandemia Covid, oggi più incoraggiante rispetto a poche settimane fa. Filtra ottimismo, e finalmente il calendario dellelascia trapelare date precise su quando potremo ricominciare a vivere determinate attività. Tante leemerse, una delle più importanti è la modifica dei parametri di ingresso nelle zone colorate, che rendono più forte l’incidenza dei contagi rispetto alla popolazione e il tasso di occupazione dei posti letto negli ospedali. L’altra grandeè però la stesura di un calendario più preciso ...

