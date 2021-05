"Sbruffoncella, fuorilegge e delinquente"? Salvini asfalta Carola in tribunale: "Legittimo diritto di critica" (Di lunedì 17 maggio 2021) Incassata la vittoria sul caso Gregoretti, Matteo Salvini ottiene anche l'archiviazione della denuncia presentata da Carola Rackete. Il giudice di Milano Sara Cipolla ha infatti rigettato la domanda presentata dall'avvocato della capitana della Sea Watch di istigazione a delinquere ai danni del leader della Lega. L'allora ministro dell'Interno era finito nel mirino della Rackete in seguito ad alcune affermazioni pronunciate in una diretta Facebook e durante un comizio del luglio 2019. Qui il leghista definiva la capitana della ong "Sbruffoncella", "fuorilegge", "delinquente" o autrice di un atto "criminale". Il legale della Rackete si era opposto all'archiviazione rispetto all'accusa di istigazione a delinquere sostenendo che "le frasi, pronunciate dall'allora ministro oltre che leader politico, sono ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Incassata la vittoria sul caso Gregoretti, Matteoottiene anche l'archiviazione della denuncia presentata daRackete. Il giudice di Milano Sara Cipolla ha infatti rigettato la domanda presentata dall'avvocato della capitana della Sea Watch di istigazione a delinquere ai danni del leader della Lega. L'allora ministro dell'Interno era finito nel mirino della Rackete in seguito ad alcune affermazioni pronunciate in una diretta Facebook e durante un comizio del luglio 2019. Qui il leghista definiva la capitana della ong "", "", "" o autrice di un atto "criminale". Il legale della Rackete si era opposto all'archiviazione rispetto all'accusa di istigazione a delinquere sostenendo che "le frasi, pronunciate dall'allora ministro oltre che leader politico, sono ...

