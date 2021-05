Mountain bike | Coppa del Mondo XCO 2021 | Mitterwallner e Woods vincono | tra gli U23 | anche a Nove Mesto Dominio elvetico tra gli juniores

(Di sabato 15 maggio 2021) Si sono tenute oggi le prove dedicate alle categorie giovanili della tappa didideldi cross country. Tra le donne U23, l’austriaca Monaha servito il bis dopo il successo colto sette giorni fa ad Albstadt. Al secondo posto, a due secondi dalla vincitrice, troviamo la danese Caroline Bohe. Sul gradino più basso del podio, invece, sale la fuoriclasse ungherese del ciclocross Blanka Kata Vas, la quale ha preceduto un’altra grande ciclocrossista: la neerlandese Puck Pieterse. La migliore delle azzurre è stata Marika Tovo, che è giunta ottava, mentre Giada Specia è arrivata nona. Buon diciottesimo posto per Nicole Pesse.tra gli uomini U23 si è ripetuto il vincitore di Albstadt, vale a dire il canadese Carter ...

Advertising

ilcirotano : Dalla mountain bike alla rosa: Valter e la nuova tendenza - - tempostretto : Un nuovo articolo: (Mountain Bike, domani parte la V edizione della Aspromarathon) è stato pubblicato su: Tempo Str… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #giro104 Dalla mountain bike alla rosa: Valter e la nuova tendenza Giro d’Italia - TURISTSERVICE : Dai Pirenei al Mar Mediterraneo in mountain bike da Ripoll a Girona 7 giorni - intoscana : E’ stato presentato a Firenze il Mondiale Marathon Master di mountain bike che si terrà il prossimo 25 settembre al… -

Ultime Notizie dalla rete : Mountain bike

... dimostra che in questi anni abbiamo lavorato nella direzione giusta e che Riolo Terme, anno dopo anno, si sta sempre più affermando come una delle capitali italiane della".Válter? E' molto forte, lalo ha aiutato molto'.Magiche acrobazie del campione di freestyle Alex Barbero Partita la “Trincee tour”, poi la lunga pedalata in spiaggia ...Dalla mountain bike alla rosa: Valter e la nuova tendenza Il 22enne ungherese ha cominciato a pedalare su strada solo a 18 anni. Pista, fuoristrada, bmx: l’ultima generazione arriva da lì continua a l ...