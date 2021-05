A Favara nasce Società per azioni buone, una impresa per il bene comune (Di sabato 15 maggio 2021) Si chiama Società per azioni buone, è una vera e propria impresa, ed è stata promossa a Favara in provincia di Agrigento da 70 cittadini che in una splendida giornata di primavera si sono trovati in piazza, assieme ad un notaio. Sono docenti, comuni cittadini, imprenditori, esponenti delle associazioni e si sono costituiti in un’impresa il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di sabato 15 maggio 2021) Si chiamaper, è una vera e propria, ed è stata promossa ain provincia di Agrigento da 70 cittadini che in una splendida giornata di primavera si sono trovati in piazza, assieme ad un notaio. Sono docenti, comuni cittadini, imprenditori, esponenti delle associe si sono costituiti in un’il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

AnsaSicilia : >ANSA-LA-STORIA/In Sicilia nasce una Società per le azioni buone. Settanta soci pronti a investire nella rigenerazi… - statodelsud : A Favara nasce Spab, Società per le azioni buone - Pino__Merola : A Favara nasce Spab, Società per le azioni buone - SiciliaTV : È stata costituita ufficialmente Spab (Società perAzioni Buone) che, non è solo un acronimo che... #SiciliaTv… - SkyTG24 : A Favara nasce Spab, Società per le azioni buone -