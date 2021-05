Covid, i colori delle regioni: verso tutta Italia gialla tranne la Valle d’Aosta in bilico con arancione (Di giovedì 13 maggio 2021) Venerdì sarà il giorno del consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità con i dati Covid relativi al periodo tra il 3 e il 10 maggio. Dai dati che si attendono e che determineranno i nuovi colori delle regioni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 13 maggio 2021) Venerdì sarà il giorno del consueto monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità con i datirelativi al periodo tra il 3 e il 10 maggio. Dai dati che si attendono e che determineranno i nuovi. L'articolo .

Advertising

CorriereUmbria : Covid, i nuovi colori delle regioni: verso un'Italia tutta in giallo. Tre con numeri da zona bianca #Covid #colori… - MilenaLazzaroni : RT @Open_gol: Alla vigilia del cambio dei colori, Sardegna e Sicilia sono pronte a ritornare in giallo. In attesa dell'introduzione del nuo… - Open_gol : Alla vigilia del cambio dei colori, Sardegna e Sicilia sono pronte a ritornare in giallo. In attesa dell'introduzio… - pborghilivorno : #coronavirus L'Italia a colori resta ma sarà più difficile andare in rosso - ag_notizie : Covid e colori delle Regioni, come cambieranno i parametri delle fasce di rischio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid colori Coprifuoco Italia, riaperture e zone: cosa può cambiare E' chiaro che più riusciamo a mantenere sotto controllo la situazione" di Covid - 19 "più esistono ... Le regioni spingono affinché venga superato o rivisto anche il modello a colori (zona rossa, ...

Colori regioni: zona gialla, arancione e rossa. Cosa cambia dal 17 maggio? ... che porterà nuovi parametri da adottare per la valutazione del rischio Covid in Italia, alla luce ... In attesa dei nuovi parametri per l'attribuzione dei colori, l'Italia la settimana prossima si ...

Il Governo alle Regioni: restano i colori ma legati all’incidenza dei contagi Il Sole 24 ORE Coprifuoco ed Rt ospedaliero, verso l'ok ai nuovi parametri Una fase nuova, che porterà nuovi (e pochi) parametri da adottare per la valutazione del rischio Covid in Italia, alla luce dell’aumento... Scopri di più ...

Vacanze estive: ecco i Paesi che accolgono i turisti vaccinati L’Italia dal 15 maggio inizierà ad accogliere i cittadini italiani che rientrano dall’estero e i turisti stranieri senza obbligarli alla quarantena. Si parte con i paesi Ue, la Gran Bretagna e Israele ...

E' chiaro che più riusciamo a mantenere sotto controllo la situazione" di- 19 "più esistono ... Le regioni spingono affinché venga superato o rivisto anche il modello a(zona rossa, ...... che porterà nuovi parametri da adottare per la valutazione del rischioin Italia, alla luce ... In attesa dei nuovi parametri per l'attribuzione dei, l'Italia la settimana prossima si ...Una fase nuova, che porterà nuovi (e pochi) parametri da adottare per la valutazione del rischio Covid in Italia, alla luce dell’aumento... Scopri di più ...L’Italia dal 15 maggio inizierà ad accogliere i cittadini italiani che rientrano dall’estero e i turisti stranieri senza obbligarli alla quarantena. Si parte con i paesi Ue, la Gran Bretagna e Israele ...