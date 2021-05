Torre Angela, stroncata “filiera del falso”: 45enne fermato con sacchi pieni di articoli contraffatti (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva sulle spalle un decreto di espulsione ma, nonostante questo, aveva pensato bene di mettere in piedi una filiera del falso. Questa mattina, nel quartiere di Torre Angela, gli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale – diretti dal Dr. Stefano Napoli – nell’ambito dei controlli nelle aree periferiche cittadine, hanno denunciato un uomo di 45 anni di nazionalità senegalese. Lui è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di articoli contraffatti destinati alla distribuzione illegale sul territorio cittadino. Irregolare anche la sua posizione sul territorio nazionale. Con un decreto di espulsione si aggira per le strade della Capitale Il 45enne é stato notato da una pattuglia mentre si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 12 maggio 2021) Aveva sulle spalle un decreto di espulsione ma, nonostante questo, aveva pensato bene di mettere in piedi unadel. Questa mattina, nel quartiere di, gli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della Polizia Locale di Roma Capitale – diretti dal Dr. Stefano Napoli – nell’ambito dei controlli nelle aree periferiche cittadine, hanno denunciato un uomo di 45 anni di nazionalità senegalese. Lui è statoper un controllo e trovato in possesso didestinati alla distribuzione illegale sul territorio cittadino. Irregolare anche la sua posizione sul territorio nazionale. Con un decreto di espulsione si aggira per le strade della Capitale Ilé stato notato da una pattuglia mentre si ...

CorriereCitta : Torre Angela, stroncata “filiera del falso”: 45enne fermato con sacchi pieni di articoli contraffatti - Angela_akz : Ore 1:09 sto ancora piangendo per la figlia di Mattia Torre #David2021 - Angela_akz : RT @PaoloCond: Non so se ci sarà mai un momento più commovente della figlia di Mattia Torre che riceve il David per il padre che non c’è pi… - dave_valentini : @daniele_verdini @Filippoteoldi @DomaniGiornale Beh, se pensate che Torre Angela (quartiere con più casi di Covid a… - DomaniGiornale : Un neomelodico a Roma: Emanuel Fraticelli è nato nella periferia romana, a Torre Angela, ma il suo napoletano ha co… -