Puglia, vaccini: da domani le prenotazioni dei 56-57enni Comunicazione della Regione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Prosegue l'apertura delle prenotazioni della vaccinazione anti-covid per i cittadini dei età under 60 (1962-1971). Da domani giovedì 13 maggio alle ore 14.00 sarà possibile la prenotazione della vaccinazione anticovid per le classi di età dal 1964 al 1965. Si potranno utilizzare i canali del sito laPugliativaccina.Regione.Puglia.it, il numero verde 800713931 attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCUP. Gradualmente, da sabato 15 maggio alle 14.00 si potranno prenotare le classi di età dal 1966 al 1967, da lunedì 17 maggio alle 14.00 i nati dal 1968 al 1969 e da mercoledì 19 maggio sempre alle 14.00 i nati dal 1970 al 1971. Continua la possibilità di prenotazione per le altre classi di età in corso, sempre tramite sito web ...

