Golden Globes nella bufera per la scarsa inclusività: NBC non trasmetterà la cerimonia nel 2022 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Golden Globes bufera sui Golden Globes, i premi americani assegnati ai migliori film e programmi televisivi. La Hollywood Foreign Press Association, l’associazione che forma la giuria competente composta da circa 90 giornalisti della stampa estera (molti dei quali in là con gli anni), è accusata di essere una casta che esclude al suo interno rappresentati di colore e discrimina le donne. Dopo accuse e polemiche da vari fronti, arriva la netta presa di posizione di NBC, che ha deciso che non trasmetterà la cerimonia nel 2022: “Continuiamo a credere che la HFPA voglia intraprendere riforme significative. Ma cambiamenti di questa grandezza richiedono tempo e lavoro e pensiamo fermamente che l’associazione debba fare le cose per bene. Per questo non ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 12 maggio 2021)sui, i premi americani assegnati ai migliori film e programmi televisivi. La Hollywood Foreign Press Association, l’associazione che forma la giuria competente composta da circa 90 giornalisti della stampa estera (molti dei quali in là con gli anni), è accusata di essere una casta che esclude al suo interno rappresentati di colore e discrimina le donne. Dopo accuse e polemiche da vari fronti, arriva la netta presa di posizione di NBC, che ha deciso che nonlanel: “Continuiamo a credere che la HFPA voglia intraprendere riforme significative. Ma cambiamenti di questa grandezza richiedono tempo e lavoro e pensiamo fermamente che l’associazione debba fare le cose per bene. Per questo non ...

fabiofabbretti : #GoldenGlobes nella bufera per la scarsa inclusività: NBC non trasmetterà la cerimonia nel 2022… - Cate_Giangrasso : Golden Globes: NBC non li trasmetterà nel 2022 - sejcapsq : sinceramente questa felicità nel vedere che la Pausini non ha vinto il david non la capisco, può anche non piacerv… - acciofocaccia : Raga ma invidia de che mi piscio non per fare il Muccino della situazione ma questa è andata agli Oscar e ha vinto… - RassegnaZampa : #GoldenGlobes, Hollywood contro la manifestazione. E dopo il boicottaggio di #ScarlettJohansson #TomCruise restitui… -