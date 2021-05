Londra, balenottera rimane incastrata nella chiusa del Tamigi. “Troppe ferite, va abbattuta per porre fine alle sue sofferenze” (Di lunedì 10 maggio 2021) Una balenottera è rimasta incastrata due volte in meno di 24 ore in una chiusa del Tamigi, a Londra. Secondo i veterinari, dovrà essere abbattuta a causa delle ferite riportate. All’animale sarà effettuata l’eutanasia, in modo da “porre fine alle sue sofferenze”. Secondo quanto riferito alla Bbc dai soccorritori del British Divers Marine Life Rescue, le condizioni del giovane esemplare “si sono rapidamente deteriorate”, malgrado l’operazione condotta per cercare disperatamente di liberarla dopo che si era arenata per la seconda volta. Centinaia di persone hanno assistito domenica notte ai primi soccorsi, durati sette ore e avvenuti nel sobborgo londinese di Richmond, per provare ad aiutare il mammifero ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Unaè rimastadue volte in meno di 24 ore in unadel, a. Secondo i veterinari, dovrà esserea causa delleriportate. All’animale sarà effettuata l’eutanasia, in modo da “sue”. Secondo quanto riferito alla Bbc dai soccorritori del British Divers Marine Life Rescue, le condizioni del giovane esemplare “si sono rapidamente deteriorate”, malgrado l’operazione condotta per cercare disperatamente di liberarla dopo che si era arenata per la seconda volta. Centinaia di persone hanno assistito domenica notte ai primi soccorsi, durati sette ore e avvenuti nel sobborgo londinese di Richmond, per provare ad aiutare il mammifero ...

