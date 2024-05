FOTO Via Traiana - si va verso la proclamazione della candidatura Unesco

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minuti“A luglio potrebbe essere proclamata laa patrimonioVia Appia Antica per la città di Benevento”. Giuseppe Ceraudo, docente dell’Università di Lecce, studiosoviae componente del comitato scientifico, costituito presso il MinisteroCultura, per ladell’Appia a patrimonio dell’, questo pomeriggio a Palazzo Paolo V ha dato l’annuncio di un traguardo ambito agognato e, a quanto pare, vicinissimo. Per Benevento sarebbe un ulteriore riconoscimento prestigioso dopo quello ottenuto per la Chiesa di Santa Sofia nell’ambito del sito seriale dei Longobardi, mentre il Sannio già vanta un altro sito Patrimonioper l’Acquedotto Carolino del ...

"Sergio Chienni annuncia i candidati al Consiglio comunale di Insieme per Terranuova: squadra rappresentativa e diversificata" - "Sergio Chienni annuncia i candidati al Consiglio comunale di Insieme per Terranuova: squadra rappresentativa e diversificata" - Sergio Chienni ha svelato i nomi dei candidati al Consiglio comunale di Insieme per Terranuova. Lo ha fatto ieri ...

Archeoclub di Benevento. Convegno sulla via Traiana a Palazzo Paolo V - Archeoclub di Benevento. Convegno sulla via traiana a Palazzo Paolo V - Lunedì 6 maggio, alle ore 17:30, verrà presentato un nuovo libro dell’Archeoclub di Benevento, undicesimo della collana “I Quaderni”, dedicato agli studi sulla via traiana da parte di Thomas Ashby. L’ ...