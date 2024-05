Inter - Lautaro Martinez | Abbiamo sofferto per lo Scudetto del Milan

Inter, salta la trattativa: accordo vicino in Premier League - Inter, salta la trattativa: accordo vicino in Premier League - I rinnovi dei due trascinatori della squadra Nicolò Barella e lautaro martinez sembrano essere davvero vicini. Il centravanti e capitano della corazzata a seguito di una stagione da 26 gol, si è ...

Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter, in trattativa per il rinnovo del contratto - lautaro martinez, il capitano dell'Inter, in trattativa per il rinnovo del contratto - lautaro martinez, l'attaccante e capitano dell'Inter, è al centro dell'attenzione non solo per il suo futuro, ma anche per le sue prestazioni attuali. Nonostante sia il capocannoniere del campionato, ...

Inter, Biasin su Lautaro: “Rinnovo C’è già una data di quando sapremo tutto…” - Inter, Biasin su lautaro: “Rinnovo C’è già una data di quando sapremo tutto…” - Fabrizio Biasin ha parlato del futuro di lautaro martinez, sbilanciandosi anche in riferimento al suo rinnovo con i nerazzurri. Focus sul futuro di lautaro martinez, il capitano dell’Inter che negli u ...