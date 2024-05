Studente di 16 anni aggredisce un professore | schiaffi e insulti per un voto ‘troppo basso’

(Di lunedì 6 maggio 2024) A Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, un ragazzo di 16che frequenta un istituto tecnico-commerciale locale è stato denunciato in stato di libertà alla Procura per i minorenni di Catanzaro. Il giovane è accusato di aver aggredito unche lo aveva interrogato poche ore prima perché gli avrebbe messo unda lui considerato 'troppo basso'.

Orrore in India. Una donna di 32enne ha getta to il figlio disabile in un canale infestato dai coccodrilli : "È stato mio marito a suggerirmelo, diceva che nostro figlio non faceva altro che mangiare". Il corpicino senza vita del piccolo è stato ...

Una donna di 37 anni è stata sfregiata con un coltello, mentre suo padre , di 71 anni , è stato Accoltella to. È accaduto a Varese poco prima delle 13 in via Menotti. L’aggressore, che ha agito per strada sotto gli occhi della madre e moglie delle due ...

Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio - A Jesolo si è consumato un possibile omicidio. Il corpo di un tabaccaio è stato trovato senza vita nella sua abitazione ...

Lascia 7500 schede aperte di Firefox per 2 anni: curioso test per "effetto nostalgia" - Lascia 7500 schede aperte di Firefox per 2 anni: curioso test per "effetto nostalgia" - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia, nel Palermitano - Chi erano i cinque operai morti per esalazioni a Casteldaccia, nel Palermitano - Sono cinque i morti nella strage sul lavoro avvenuta a Casteldaccia, nel Palermitano, dove una squadra di sette operai stava effettuando alcuni lavori fognari per conto dell'Amap. Le vittime sono: Epi ...