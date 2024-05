Casteledaccia - Mattarella | strage inaccettabil - fare piena luce

Strage di operai a Casteldaccia - il cordoglio della politica. Meloni : “Sia fatta piena luce” Mattarella: "Necessità di un impegno comune". Schlein: "cordoglio non basta, politica può e deve fare di più" L'ennesima Strage del lavoro di oggi a Casteldaccia in cui hanno perso la vita 5 operai e un sesto è ricoverato in gravi condizioni, non ...

Strage di operai a Casteldaccia - il cordoglio della politica. Meloni : “Sia fatta piena luce” (Adnkronos) – L'ennesima Strage del lavoro di oggi a Casteldaccia in cui hanno perso la vita 5 operai e un sesto è ricoverato in gravi condizioni, non lascia indifferente la politica. "Sconvolge la notizia degli operai coinvolti nel tragico ...