Tempo di lettura: 3 minuti L’Atalanta agguanta la Roma al quinto posto in classifica e rientra in zona Champions. La vittoria all’Arechi sulla Salernitana , ultima in classifica , già matematicamente retrocessa e senza obiettivi da raggiunge re e che ...

l’Atalanta passa all’Arechi e, in vista dello scontro diretto del prossimo turno, raggiunge la Roma in quinta posizione. In poche parole l’ultimo posto disponibile per accedere alla prossima Champions League si giocherà in una sorta di finale ...

Atalanta ribalta la Salernitana, è aggancio alla Roma - Atalanta ribalta la salernitana, è aggancio alla roma - SALERNO - Nel posticipo della trentacinquesima giornata di Serie A, l'Atalanta vince 2-1 contro la salernitana e aggancia la roma al quinto posto, agguantando il treno Champions League. All'Arechi di ...

Atalanta, Gasperini: "Non penso ancora ad alzare una coppa. Giovedì c'è da stare attenti" - Atalanta, Gasperini: "Non penso ancora ad alzare una coppa. Giovedì c'è da stare attenti" - Importantissima vittoria in rimonta per l' Atalanta, che è riuscita a imporsi sulla salernitana con il risultato di 1-2. I nerazzurri hanno così fatto un importante salto in classifica, agganciando la ...

L’Atalanta vince a Salerno 2-1 e aggancia la Roma - L’Atalanta vince a Salerno 2-1 e aggancia la roma - roma, 6 mag. (askanews) – L’Atalanta approfitta degli insuccessi delle rivali per la Champions e batte in rimonta 2-1 la salernitana, raggiungendo la roma a quota 60 in classifica a una settimana dall ...