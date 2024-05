Agguato a Varese | sfregia la ex e le uccide il padre a coltellate L’omicida - un avvocat - arrestato

(Di lunedì 6 maggio 2024) Secondo gli inquirenti, sarebbe stato un vero: Marco Manfratti, 40 anni, exo, ha atteso che la sua ex uscisse dalla palazzina per aggredirla a tutti i costi. Si è appostato intorno alle 13 di oggi, 6 maggio 2024, in via Ciro Menotti, a, armato di coltello. Ha aspettato che la ex, Lavinia, di 37 anni, uscisse dallo studio del, Fabio Limido, geologo di 71 anni, per la pausa pranzo. E lì l'ha aggreditandola con il coltello. Colpendola ripetutamente al viso e al collo, sino a quando, mentre la 37enne cadeva ferita sotto i suoi colpi, in suo soccorso non è intervenuto l'anziano. Manfratti non ha avuto alcuna remora accoltellando ripetutamente al torace il geologo, poi deceduto, sotto gli occhi della moglie e madre L'articolo proviene da Firenze ...

Agguato a Varese: sfregia la ex e le uccide il padre a coltellate. L’omicida, un avvocato, arrestato - agguato a varese: sfregia la ex e le uccide il padre a coltellate. L’omicida, un avvocato, arrestato - Secondo gli inquirenti, sarebbe stato un vero agguato: Marco Manfratti, 40 anni, ex avvocato, ha atteso che la sua ex uscisse dalla palazzina per aggredirla a tutti i costi. Si è appostato intorno all ...

A processo per stalking, sfregia la ex e uccide il padre - A processo per stalking, sfregia la ex e uccide il padre - varese. Ha atteso che uscisse dalla palazzina motivato ad aggredirla a tutti i costi. Per questo un ex avvocato, Marco Manfratti, di 40 anni, si è appostato intorno alle 13 di oggi in via Ciro Menotti ...

La moglie della vittima: «Hanno massacrato mio marito e mia figlia». Gli amici: «Una tragedia annunciata» - La moglie della vittima: «Hanno massacrato mio marito e mia figlia». Gli amici: «Una tragedia annunciata» - Un divieto disatteso, nella mattinata di oggi, evidentemente con il chiaro intento di tendere un agguato all'ex moglie, raggiunta davanti al posto di lavoro armato di coltello. «Non è un fulmine a ...