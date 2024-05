Tiffany si aggiudica uno store in Galleria a Milano Canone da 3,6 milioni all’anno

Arriva Tiffany in Galleria e porta altri 3,6 milioni nelle casse del Comune - Arriva tiffany in Galleria e porta altri 3,6 milioni nelle casse del Comune - tiffany & Co. verserà al Comune di Milano un canone annuo di 3,6 milioni di euro per la concessione di un negozio di 174,5 metri quadri. Fra i dieci marchi del lusso, dopo 27 rilanci, la maison di ...

Milano, Tiffany si aggiudica il negozio in galleria Vittorio Emanuele ex Swarovski: l'affitto annuo lascia senza fiato - Milano, tiffany si aggiudica il negozio in galleria Vittorio Emanuele ex Swarovski: l'affitto annuo lascia senza fiato - L'asta all'incanto di oggi ha registrato il maggior numero di partecipanti fra quelle finora bandite da Palazzo Marino Il brand di alta gioielleria tiffany & Co. verserà al Comune di Milano un canone ...

Milano, a Tiffany negozio ex Swarovsky in Galleria a 3,6 mln l’anno - Milano, a tiffany negozio ex Swarovsky in Galleria a 3,6 mln l’anno - Milano, 6 mag. (askanews) – tiffany & Co. verserà al Comune di Milano un canone annuo di 3,6 milioni di euro per la concessione di un negozio di 174,5 metri quadri in Galleria Vittorio Emanuele II. È ...