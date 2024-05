Mattarella a New York | collaborazione atenei costruisce ponti dialogo

(Di lunedì 6 maggio 2024) New, 6 mag. (askanews) – “L’università Columbia, il prestigioso ateneo dove insegnano e studiano circa 180 fra professori e ricercatori italiani ospita l’Italian Academy, che auspico sappia essere punto di riferimento, sempre più attivo, per la cultura europea e italiana in questo angolo degli Stati Uniti. Si tratta di un patrimonio di cui dobbiamo andare particolarmente fieri in un periodo in cui lafra– così importante per costruiredie luoghi di libero dibattito – viene messa in discussione, nel contesto di crescenti tensioni internazionali”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergioparlando ad una rappresentanza della comunità italiana a Newpresso il Metropolitan Club. L'articolo proviene da ...

