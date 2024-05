Cresce l’attesa per il passaggio in Provincia del Giro d’Italia

(Di lunedì 6 maggio 2024) Sarzana (La Spezia) 6 maggio 2024 - L’occasione è davvero imperdibile per gli appassionati della corsa Rosa. Mercoledì pomeriggio a Dogana di Luni è fissato l’interche consente ai ciclisti di guadagnare punti preziosi per la classifica e per l’occasione dunque si fermerà anche la carovana degli sponsor. L’evento sportivo è stato presentato alle scuole di Luni dal rappresentante deldella Lunigiana Michele Ricci, dal vicesindaco Massimo Marcesini, Marco Monfronti comandante della polizia municipale e Federica Boggia rappresentante dei volontari della squadra comunale di Protezione civile e dall’agente ex ciclista Moreno Musetti. Il team ha fatto visita ai vari istituti scolastici per invitare e preparare i ragazzi aldella corsa rosa. Gli studenti giocheranno un ruolo fondamentale nell’atmosfera di festa, armati del ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del l’Italia – La formazione del l’Italia 13.50 Caduta di Lorette Charpy alla trave: la Francia ora sta andando in difficoltà, 12.266. Buono il 13.600 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist e ordini di rotazione – Le speranze di medaglia del l’Italia – La formazione del l’Italia 15.45 Prima rotazione tutta ampiamente al di sotto dei 13 punti, non ci sono particolari esercizi da ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:40 Tornando alla gara Marlene Gottgardt si è inserita i terza posizione con 13.166. 16:38 Nel frattempo Enrico Casella ed Asia D’Amato ai microfoni della Rai hanno sottolineato come l’entità ...

Pagelle Salernitana - Atalanta 1 - 2: Tchaouna illude, Scamacca e Koopmeiners la ribaltano - La Salernitana mastica ancora una volta amaro , in attesa di ... consegnando a Tchaouna l'assist per il gol dell'1 - 0. Imbucata ... Cresce nella ripresa ma non basta. Top e Flop dell'Atalanta. TOP ...

Nuova Lancia Ypsilon: ecco la versione di TDA - Facebook LinkedIn Email Subscribe Telegram WhatsApp Share Guarda i commenti (7) lancia ypsilon Ultimi articoli in: Lancia Lancia Ypsilon HF 2025: cresce l'attesa in tutta Europa per il debutto della ...