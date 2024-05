Non ci sarebbe stato nessun coinvolgimento di uomini dei Servizi segreti nell’episodio raccontato oggi dal quotidiano Domani sotto casa di Giorgia Meloni . A dirlo è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano , che in una ...

Meloni domani in Libia, visita ufficiale a Tripoli - meloni domani in Libia, visita ufficiale a Tripoli - La premier Giorgia meloni, a quanto si apprende, domani sarà in visita ufficiale in Libia, a Tripoli. Lo si apprende da fonti libiche. (ANSA). (ANSA) ...

Comunicato del Cdr di Domani – Con la libertà d’informazione e coi colleghi Rai - Comunicato del Cdr di domani – Con la libertà d’informazione e coi colleghi Rai - Il comitato di redazione di domani esprime solidarietà e vicinanza a Usigrai e ... il “cambio di narrazione” invocato dal governo meloni altro non è che una narrazione congeniale alle esigenze ...

Meloni al raduno di Bersaglieri, la premier accenna la corsa dei militari e indossa il tipico cappello con le piume – Video - meloni al raduno di Bersaglieri, la premier accenna la corsa dei militari e indossa il tipico cappello con le piume – Video - La presidente del Consiglio, Giorgia meloni, ha partecipato al 71° raduno nazionale dei Bersaglieri che si è tenuto domenica 5 maggio ad Ascoli Piceno e che quest’anno coincideva con il centenario del ...