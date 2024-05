Il colpo di sole di Lollobrigida contro gli interessi degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 6 maggio 2024) Vietare il fotovoltaico di grande scala sui terreni agricoli sarà forse stata pensata come una misura a favore dell’agricoltura, ma certo non va a vantaggio. E, in linea di massim... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti