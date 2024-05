Udinese-Napoli 0-0 LIVE | brivido Okoye sulla punzione di Lindstrom

Udinese-Napoli, 0-0: comincia il match! - udinese-napoli, 0-0: comincia il match! - Dopo l'Udinese, per il Napoli arriverà il Bologna ... mentre sono squalificati Perez e Payero. Dunque okoye in porta, linea difensiva composta da Ferreira-Bijol-Kristensen. In mediana scelte obbligate ...

Serie A 2023-2024, 35a giornata, aggiornamenti live di Udinese-Napoli - Serie A 2023-2024, 35a giornata, aggiornamenti live di udinese-napoli - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Udinese - Napoli live su 06/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Udinese-Napoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - udinese-napoli in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - La cronaca in diretta di udinese-napoli in programma oggi alle ore 20:45, in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...