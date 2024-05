Gasperini | Calendario fitto e recuperi senza data | situazione che ci penalizza - ne avremmo fatto a meno

(Di lunedì 6 maggio 2024) “Le partite in campionato son così, anzi forse per noi era la più difficile da preparare perché avevamo tutto da perdere e se vincevamo avevamo solo ‘il nostro’”. Gian Pierodopo la vittoria con la Salernitana è soddis, ma guarda anche avanti. Il successo per 1-2 di rimonta proietta la Dea al quinto posto che vale la Champions ed è arrivato nonfaticare. “La Salernitana è retrocessa, sì, ha avuto tante vicissitudini, ma ha buoni giocatori e interpreta queste partite nel modo migliore. Per batterla bisogna fare una buona partita. All’inizio abbiamo avuto il demerito di mancare qualche occasione e questo ci ha messo in svantaggio. L’abbiamo raddrizzata nella ripresa”. Salernitana-Atalanta 1-2,nel post Il sorpasso sulla Roma e le prossime partite delicatissime: “Si ...

“Oggi avevamo la necessità di vincere, dovevamo fare i tre punti per rimanere in corsa, ci siamo riavvicinati un po’ a tutte, per noi è una buona giornata. Abbiamo una rosa di 21 elementi di cui Toloi e Holm sono fuori, quelli utilizzati con grande ...

Gasp e l'Atalanta che non teme il calendario: "Energie, non allenamenti" - Gasp e l'Atalanta che non teme il calendario: "Energie, non allenamenti" - SALERNO - Vittoria importante in chiave Champions League per l' Atalanta di Gian Piero gasperini a casa della Salernitana. La Dea si è imposta in rimonta per 2-1 in un match complicato come lo stesso ...

Gasperini sul calendario: “Non è colpa nostra, con la Fiorentina non è stata rinviata per codice giallo” - gasperini sul calendario: “Non è colpa nostra, con la Fiorentina non è stata rinviata per codice giallo” - Il tecnico dell'Atalanta si esprime anche su quanto accaduto in sede di calendario, con la partita contro la Fiorentina ancora da schedulare ...

Gasperini: “Questa era la più difficile! Bergamaschi a Dublino Sarebbe fantastico” - gasperini: “Questa era la più difficile! Bergamaschi a Dublino Sarebbe fantastico” - Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero gasperini ha parlato al termine di Salernitana-Atalanta 1-2, adesso testa a Marsiglia e Roma ...