A tre anni rischia di soffocare con la mortadella Salva per miracolo

(Di lunedì 6 maggio 2024) Pietrasanta, 6 maggio 2024 – Momenti di terrore per una mamma e la sua bambina. La piccola, 3, hato didopo aver inghiottito una fetta di, ma è statata dal pronto intervento del 118. Una storia a lieto fine che senza il sangue freddo e la preparazione dei sanitari poteva però trasformarsi in tragedia. E’ successo tutto all’improvviso. La bimba stava mangiando quando a un certo punto ha cominciato a manifestare segni di soffocamento. In quel momento si trovava in casa con la madre, che una volta capita la gravità della situazione ha iniziato ha urlare. Le grida sono state avvertite dai vicini, che hanno chiamato il 118. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Verde di Pietrasanta, che hanno trovato la bambina in arresto cardiocircolatorio e con un ...