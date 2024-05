Tabaccaio trovato morto in casa | l' ipotesi di una rapina finita in tragedia

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 6 maggio 2024) Undi 65 anni, Roberto Basso, è statointorno alle 13 di lunedì 6 maggio nella suadi via Antiche Mura, a Jesolo, in provincia di Venezia. A trovare il corpo sono stati gli uomini della compagnia dei carabinieri di San Donà allertati perché l'uomo non aveva aperto il...