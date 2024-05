Cangiano FdI | Arriva il commissario anti-brucellosi

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 6 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha provveduto a nominare ilnazionale per l’eradicazione dellabufalina. Una nomina finalizzata a gestire l’emergenza da mesi in atto, risolvendo i danni creati da una pessima gestione politica messa in campo del Governatore della Campania Vincenzo De Luca e dai suoi gregari”. Così in una nota il deputato Gimmi(FdI). “Una nomina che abbiamo fortemente voluto. Che abbiamo chiesto. Che abbiamo seguito e sollecitato nelle sue diverse fasi, soprattutto attraverso un dialogo costante con il ministro alla Salute Schillaci ed il sottosegretario Gemmato, che ringrazio unitamente al ministro Lollobrigida per l’impegno profuso. Una nomina importssima, soprattutto per tutti quegli allevatori e quegli operatori messi in ...