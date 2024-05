Calendario scolastico 2024 2025 - in Puglia le lezioni inizieranno il 16 settembre

(Di lunedì 6 maggio 2024) Inleper l'annoil 16e il termine delle attività per le scuole dell'infanzia entro il 30 giugnoe per tutte le altre scuole al 7 giugno. L'articolo .

L'estate, con il suo sole e il mare, è un momento di gioia per molti. Ma per i genitori che lavorano, può trasformarsi in un incubo logistico di tre mesi. Trovare una soluzione per i figli, con costi dei campi estivi alle stelle e nonni non sempre ...

La giunta regionale pugliese ha oggi approva to il calendario scolastico 2024 /25, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo...

Le Regioni hanno iniziato a deliberare i calendari scolastici per il prossimo anno scolastico 2024-25 . Oltre alle date indicate dalle Regioni i collegi docenti possono deliberare ulteriori giorni di sospensione nel limite dei giorni di lezioni da ...

Scuola: approvato il calendario regionale per anno 2024-2025 - Scuola: approvato il calendario regionale per anno 2024-2025 - La Regione Puglia ha approvato il calendario scolastico regionale per l'a.s. 2024/25, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno ...

Calendario scolastico, in Puglia si torna su banchi il 16 settembre: fine lezioni il 7 giugno - calendario scolastico, in Puglia si torna su banchi il 16 settembre: fine lezioni il 7 giugno - La Giunta regionale pugliese ha oggi approvato il calendario scolastico 2024/25, subordinandone l’efficacia alla compatibilità dei contenuti dell’ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico ...

Regione Puglia fissa calendario scuola, avvio 16 settembre - Regione Puglia fissa calendario scuola, avvio 16 settembre - La Giunta regionale pugliese ha oggi approvato il calendario scolastico 2024/25, subordinandone l'efficacia alla compatibilità dei contenuti dell'ordinanza ministeriale per il medesimo anno scolastico ...