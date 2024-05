L’Atalanta rimonta la Salernitana e aggancia la Roma in classifica | è testa a testa Champions

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 6 maggio 2024) Inarrestabilesempre in corsa su tre fronti, senza cedere nulla. La Dea ‘regina di coppe’ in una settimana, vincendo a Salerno la terza partita consecutiva dopo quelle a Monza e contro l’Empoli, hato cinque punti di distacco alla, che pareva in fuga con 56 punti contro i 51 dei nerazzurri,ndo i giallorossi al quinto posto a quota 60. In una corsa che ora vede i bergamaschi nettamente favoriti sui capitolini, avendo infatti ancora da recuperare la partita casalinga contro la Fiorentina e domenica il vantaggio di giocarsi lo scontro diretto contro i giallorossi al Gewiss, davanti al proprio pubblico. Atalanta che a Salerno ha sofferto più del previsto, dovendo rincorrere la pugnace, andata in vantaggio a sorpresa in contropiede dopo 18 minuti con il ...