Mauro Carminati - la famiglia del 32enne morto in Scozia | È stato un figlio modello

(Di lunedì 6 maggio 2024) Stezzano (Bergamo) – Il rientro della salma didi Stezzanoa Edimburgo venerdì per un’infezione, avverrà entro una settimana. Inci sono mamma Cinzia e papà Fabrizio che si stanno facendo aiutare da una parente a districarsi con la burocrazia per ottenere il via libera e portarea casa. Il 24 aprile, ingegnere matematico alla Lamborghini di Sant’Agata Bolognese, era partito alla volta di Edimburgo. Il viaggio che sognava da una vita. “Gli piacevano i viaggi di stampo storico-culturale – racconta il fratello minore, Stefano – Amava il fascino della natura e dei paesaggi incontaminati del Nord Europa: aveva in programma di andare anche in Norvegia tra i fiordi". Sogni spezzati da un’infezione ...

Stezzano (Bergamo) – È morto venerdì a Edimburgo per un’infezione virale Mauro Carminati , ingegnere matematico trentaduenne di Stezzano (Bergamo), arrivato da pochi giorni in Scozia per una vacanza . Sarebbe dovuto restare solo cinque giorni ma il ...

Mauro Carminati era un ingegnere della Lamborghini , è morto improvvisamente a soli 32 anni di età per un'infezione, durante una vacanza ad Edimburgo, in Scozia. Originario di Stezzano, Bergamo, lavorava nello stabilimento di Sant'Agata Bolognese. ...

Il giovane ingegnere della Lamborghini Mauro Carminati è morto in Scozia , ad Edimburgo , durante una vacanza per un'infezione alla gamba . Una morte improvvisa quella ha colto il 32enne, che si trovava nel Paese per il ponte del 1 maggio. Quella che ...

