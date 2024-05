Moviola Udinese Napoli - l’episodio chiave del match

(Di lunedì 6 maggio 2024)arbitraledelvalido per la 35esima giornata del campionato di Serie A:delladeltravalido per la 35esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Aureliano. EPISODI

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A: Moviola Napoli Roma l’episodio chiave della Moviola del match tra Napoli e Roma valido per la 34esima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Dirige ...

Episodio da MOVIOLA al 58? di Napoli-Roma , match della trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. Dopo un colpo di testa di Rasmus Kristensen, svettato su Mathias Olivera, Sardar Azmoun ha anticipato Juan Jesus e ha subìto fallo in area . Il ...

Paganini: “Conte al Napoli Lui spera ancora in una chiamata della Juventus” - Paganini: “Conte al napoli Lui spera ancora in una chiamata della Juventus” - Il giornalista di Rai Sport, Paolo Paganini, ha parlato a Radio CRC nel corso della trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, del futuro di Antonio ...

Serie A, la MOVIOLA LIVE: il VAR convalida il gol di Tchaouna - Serie A, la moviola LIVE: il VAR convalida il gol di Tchaouna - Si conclude in serata con due partite la 35esima e quartultima giornata di Serie A: alle 18 all`Arechi di Salerno va in scena Salernitana-Atalanta, alle 20.45 al.

Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Giusto annullare il gol a Lautaro. Il rigore contro il Milan Ecco cosa penso' - moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Giusto annullare il gol a Lautaro. Il rigore contro il Milan Ecco cosa penso' - Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L`ex arbitro internazionale,.