Mattarella all’Onu | Pace - inclusion - giustizia capisaldi per lo sviluppo sostenibile

(Di lunedì 6 maggio 2024) Il Presidente della Repubblica ha aperto a New York la conferenza su nodi cruciali dell’agenda per il futuro denunciando il “proliferare di drammatici conflitti”

«Pace e Sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divora no enorme risorse nella corsa agli armamenti , sottraendole ...

“Pace e Sviluppo hanno destini incrociati. Non può esservi l’uno, senza l’altra. Viviamo in un’epoca con il maggior numero di conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale che divorano enormi risorse nella corsa agli armamenti, sottraendole ...

Mattarella "La disinformazione è un pericolo per la democrazia" - ...Mattarella al Palazzo di Vetro, nel suo intervento di apertura della conferenza dell'Onu dedicata a pace, giustizia e inclusione sociale per lo sviluppo sostenibile. "Questioni come l'accesso all'...

Mattarella: "Disinformazione mina rapporto di fiducia con Istituzioni" - ...drammaticamente messo in discussione dall'aggressione russa all'... Così il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, aprendo alla sede dell'... Sergio Mattarella, aprendo alla sede dell'Onu a New York i ...