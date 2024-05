Calcio e basket - scontro tra Abodi e Malagò sul controllo dei bilanci dei club

Franco Carraro , ex presid ente della Figc e non solo, ha parlato al Corriere della Sera dell’idea del Governo di mettere un organo di controllo nel calcio Franco Carraro è stato presid ente della Figc, della Lega calcio e del Coni, oltre che politico ...

Il patron della Fiorentina ha parlato anche di Conference League: "Se andiamo in finale sarò ad Atene" - Il patron della Fiorentina ha parlato anche di Conference League: "Se andiamo in finale sarò ad Atene" - Da una parte la speranza per Atene dall’altra la preoccupazione per l’inizio dei lavori all’Artemio Franchi. Prima di tornare negli Stati Uniti il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato ...

Caso Covisoc: Gravina chiede di…" - Caso Covisoc: Gravina chiede di…" - Il miracolo di abodi: Serie A, basket, Gravina e Lotito, tutti uniti contro l’Agenzia di controllo sui conti La bozza di riforma mette d'accordo tutti: proteste a catena per la svolta voluta dal ...

NEWS - Il Ministro Abodi disponibile all'incontro con Figc e Lega - NEWS - Il Ministro abodi disponibile all'incontro con Figc e Lega - Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea abodi, conferma la piena disponibilità ad incontrare i presidenti di Figc, Lega Serie A, Lega B, Lega Pro, LND e delle componenti in relazione alla costitu ...