Firenze - Teatro Puccini | arriva Mauro Repett - Alla ricerca dell’uomo ragno

(Di lunedì 6 maggio 2024) Prodotto da Raffaella Tommasi per Daimon Film e Sold Out, con la regia di Stefano Salvati e Maurizio Colombi,vanta l’uso di effetti visivi inimmaginabili solo fino a qualche mese fa, per far rivivere il mondo dei mitici 883 L'articolo proviene daPost.

Mauro Repetto “Alla ricerca dell’Uomo Ragno” TOUR TEATRALE 2024/2025 PER LA prima volta IN teatro LA vera storia degli 883 INTERPRETATA E CANTATA DALL’IDEATORE DELLA BAND MITO DEI LEGGENDARI ANNI ‘90 E NOVITÀ ASSOLUTA, L’USO DELL’INTELLIGENZA ...

BERGAMO – Mauro Repetto , ideatore e co-fondatore degli 883, torna in Italia per il suo debutto in teatro con il nuovo spettacolo “Alla ricerca dell’uomo ragno” . L’anteprima nazionale del tour 2024/2025 sarà il 28 aprile a Bergamo ( teatro Serassi di ...

